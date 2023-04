La délégation de Valence au cimetière militaire des héros de Yerablour à Erévan : intense émotion et tristesse

La délégation de Valence qui est en Arménie depuis trois jours, emmenée par son maire Nicolas Daragon, des élus, du représentant de l’Eglise arménienne et des membres d’associations arméniennes s’est rendue mardi 11 octobre au cimetière militaire des héros à Yerablour sur les hauteurs d’Erévan. Moments de recueillement et d’intense tristesse face à ces centaines de tombes de soldats, parfois très jeunes dont les portraits affichés redoublent cette intense émotion de ces vies privées par la guerre et la défense de la terre arménienne. Face à un ennemi turco-azéri qui tente de conquérir ce...