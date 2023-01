Pachinian accusé d’avoir renoncé à l’autodétermination du Karabakh

L’Arménie a cessé de défendre le droit à l’autodétermination du Haut-Karabakh à cause du Premier ministre Nikol Pachinian, a déclaré mardi 11 octobre, un membre important de la principale alliance d’opposition Hayastan.

« Nous sommes dans cette situation parce que depuis plus d’un an, Nikol Pachinian répète sur toutes les plateformes officielles les affirmations azerbaïdjanaises sur les raisons pour lesquelles l’Artsakh ne peut pas être indépendant et accuse les anciennes autorités [arméniennes] de mal gérer les négociations et de reconnaître le Karabakh comme une partie de l’Azerbaïdjan », a déclaré Gegham (...)