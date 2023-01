Les ambassadeurs de l’UE acceptent d’envoyer une mission civile en Arménie

Les ambassadeurs de l’Union européenne ont convenu mardi d’envoyer une mission civile en Arménie qui sera déployée le long de la frontière avec l’Azerbaïdjan pour renforcer la confiance et les aider à délimiter leurs frontières, a rapporté Radio Azatutyun , citant des sources diplomatiques.

Il a indiqué que la décision avait été prise lors d’une réunion à huis clos de la commission politique et de sécurité. Maintenant, les détails sont en cours de discussion : à savoir, le nombre de ses membres, les pays qui les délégueront et la date précise de leur arrivée en Arménie.

Toivo Klaar, représentant spécial de (...)