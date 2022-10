Le Conseil de l’Europe demande à l’Azerbaïdjan des informations sur les exécutions extrajudiciaires de prisonniers de guerre arméniens

La Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe, Marija Pejčinović Burić, a exigé dans une lettre envoyée au ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Jeyhun Bayramov que l’Azerbaïdjan fournisse des informations « détaillées et précises » sur les exécutions extrajudiciaires de prisonniers de guerre arméniens par des soldats azerbaïdjanais.

« Compte tenu des rapports alarmants et choquants reçus récemment, je me sens obligé de demander à votre ministère des informations détaillées et précises sur les mesures prises par les autorités azerbaïdjanaises concernant les allégations au titre des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme », a déclaré le Secrétaire Général du CdE dit dans sa lettre.

« Je fais référence à des séquences vidéo récentes qui auraient décrit des violences extrêmes contre des prisonniers de guerre arméniens, y compris des exécutions extrajudiciaires. Veuillez noter que le Conseil de l’Europe suivra la question de très près conformément au mandat conféré par la Convention européenne des droits de l’homme, afin de garantir le plein respect des normes de l’Organisation. dit-elle.

Le 2 octobre, une séquence vidéo de l’assassinat de prisonniers de guerre arméniens non armés par des militaires azerbaïdjanais est apparue sur les réseaux sociaux. Le ministère arménien de la Défense et le Bureau du défenseur des droits de l’homme ont confirmé l’authenticité de la vidéo. Le crime de guerre a eu lieu le 13 septembre lors d’une attaque à grande échelle par l’Azerbaïdjan sur le territoire souverain de l’Arménie.