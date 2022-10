La compagnie aérienne FlyOne Armenia réalisera des vols réguliiers Erevan-Ekaterinbourg-Erevan

La compagnie aérienne arménienne FlyOne Armenia opérera des vols réguliers Erevan - Ekaterinbourg - Erevan à partir du 19 octobre. Une liaison de plus entre l’Arménie et la Russie.

Les vols seront opérés avec une fréquence de deux vols par semaine, tous les mercredis et dimanches.

Pour la disponibilité des billets d’avion, leur achat et d’autres détails, vous pouvez visiter le site Web de la compagnie aérienne : flyone.am ou contacter les agences de voyages locales. Source Radio Publique d’Arménie.

Krikor Amirzayan