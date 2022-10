L’ambassadrice de France en Arménie et le Défenseuse des droits humains ont visité la région de Syunik

La défenseuse des droits humains de la République d’Arménie, Kristine Grigoryan, et l’ambassadrice de France en Arménie, S.E. Anne Louyot a visité la région de Syunik aujourd’hui 5 octobre, où elles ont rencontré le gouverneur de Syunik, Robert Ghukasyan, et ont discuté avec ce dernier des dommages causés aux communes de la région à la suite de l’agression des forces armées azéries entre le 13 et le 15 septembre.

Le gouverneur a présenté la situation actuelle, a noté les principaux problèmes. Ensuite, le Défenseur des Droits de l’homme et l’ambassadrice, accompagnées du gouverneur de la région Robert Ghukasyan et le maire de Goris, Arush Arushanyan, ont rendu visite aux familles touchées par les tirs azéris.

Les habitants des maisons endommagées par les bombardements et les projectiles, ainsi qu’un civil blessé, ont été rencontrés dans la commune. Ce dernier a été blessé par un éclat d’obus alors qu’il effectuait des travaux agricoles. Source Radiolur.

Krikor Amirzayan