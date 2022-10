C’est un fait que c’est l’Azerbaïdjan qui a bombardé le territoire de l’Arménie affirme Josep Borrell

Le vice-président de la Commission européenne, haut-commissaire aux affaires étrangères, Josep Borrell, le 4 octobre à Strasbourg, a clairement admis le fait de l’attaque de l’Azerbaïdjan contre le territoire souverain de l’Arménie en septembre et le fait de bombarder et d’occuper le territoire de l’Arménie.

« L’Azerbaïdjan a évidemment bombardé le territoire de l’Arménie, ils ont utilisé de l’artillerie et des drones. Nous ne parlons pas des opérations militaires qui ont eu lieu sur le territoire contesté, nous parlons des opérations qui ont eu lieu sur le territoire de l’Arménie. Les deux pays s’accusent mutuellement de violer le régime de cessez-le-feu, mais le fait est que l’Azerbaïdjan a bombardé le territoire de l’Arménie » a déclaré Josep Borrell, affirmant que les forces armées azéries occupaient également certains territoires de l’Arménie, selon Armenpress.

Le commissaire a assuré que l’Union européenne travaillait dur pour apaiser les tensions entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. A cet effet, des rencontres ont été organisées avec les hauts dirigeants des deux pays, et un appel a été lancé pour reprendre les contacts directs. "Que pouvons-nous faire d’autre ? Nous ne pouvons pas faire plus que ce que nous faisons. Nous n’avons que certaines capacités, je serai heureux si vous partagez des idées sur ce que nous pouvons faire d’autre » a déclaré Josep Borrell, s’adressant aux députés européens.

Le vice-président de la Commission européenne a déclaré qu’ils avaient fait une proposition pour déployer une mission de médiation de l’UE à la frontière arméno-azérie. « L’Arménie a accepté cette proposition, l’Azerbaïdjan non. Que pouvons-nous faire d’autre ? Nous ne pouvons pas envoyer des troupes de l’UE sans l’accord des deux parties » a déclaré Josep Borrell.

Il a également évoqué la participation active de la Turquie aux processus en cours dans la région, notant : « Il est évident que la Turquie continue de soutenir l’Azerbaïdjan. »

J. Borrell a salué la volonté de la Turquie de commencer à travailler sur la normalisation des relations avec l’Arménie, ajoutant : « Il est important que les frontières entre l’Arménie et la Turquie soient ouvertes, car cela contribuera à apaiser les tensions. »

Le commissaire européen a également appelé à enquêter sur la vidéo, où des prisonniers de guerre Arméniens sont brutalement tués par des soldats Azéris.

Se référant à l’accord d’approvisionnement en gaz signé plus tôt avec l’Azerbaïdjan, J. Borrell a assuré que « l’accord énergétique ne fonctionnera pas au détriment des droits de l’homme ». Source Armenprss.

Krikor Amirzayan