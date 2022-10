Les hôtels de Jermuk dans la région de Vayots Dzor attaquée par l’Azerbaïdjan le 13 septembre, ont réouvert leurs portes

Les hôtels de Jermuk reprennent le travail indique le Centre de développement du Tourisme de Jermuk. La page Facebook de Visit Jermuk a également partagé un message sur la reprise des hôtels de Jermuk.

"Pour avoir une armée puissante, des frontières protégées et une vie prospère, il faut travailler et développer l’économie, connecter les gens à la terre. Notre armée a besoin d’un arrière solide.

Après une pause de près de 20 jours, les entreprises qui exploitent l’hôtellerie à Jermuk reprennent leur travail. Nous reprenons une vie normale et attendons tous les amis de notre ville.

Tant pour le développement de l’économie du pays que pour Jermuk, il est nécessaire que nous dépensions notre argent à l’intérieur du pays. Par conséquent, nous invitons tout le monde à profiter du Jermuk d’automne et à contribuer à la renaissance de la ville.

Vous pouvez trouver des informations plus détaillées sur les pages officielles des hôtels" indique le message.

Les hôtels de Jermuk ont été fermés à la suite d’une attaque de l’Azerbaïdjan contre l’Arménie le 13 septembre, au cours de laquelle des unités militaires azéries ont délibérément pris pour cible les infrastructures civiles de Jermuk. À la suite des bombardements azéris, l’infrastructure touristique de la ville a également été gravement endommagée. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan