Les informations sur l’exécution de prisonniers de guerre Arméniens par des Azéris doivent être clarifiées affirme le Ministère des Affaires étrangères d’Allemagne

Le ministère allemand des Affaires étrangères a commenté la vidéo de soldats Azéris tirant sur des prisonniers de guerre Arméniens désarmés.

Le ministère des Affaires étrangères de l’Allemagne a répondu à la question de l’agence de presse Armenpress sur le sujet.

« Les informations sur l’exécution de prisonniers de guerre Arméniens par des Azéris sont extrêmement inquiétantes et doivent être clarifiées. L’Allemagne condamne les violations du droit international humanitaire » a répondu le ministère allemand des Affaires étrangères.

Le 2 octobre, une vidéo a été publiée sur les chaînes de télégrammes azéris, dans laquelle on voit comment les soldats Azéris tirent sur les soldats Arméniens capturés et désarmés sur une base de défense arménienne. La défenseuse arménienne des droits humains Kristine Grigoryan a déclaré que le meurtre de prisonniers de guerre Arméniens par l’armée azérie avait eu lieu le 13 septembre, lors de l’attaque à grande échelle de l’Azerbaïdjan contre l’Arménie. Le 3 octobre, le Bureau du Représentant de la République d’Arménie pour les affaires juridiques internationales a présenté la vidéo du meurtre de militaires Arméniens diffusée sur les réseaux sociaux à la Cour européenne des droits de l’homme et à la Cour internationale de Justice. L’Arménie attend de ces organisations des sanctions précises contre l’Azerbaïdjan. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan