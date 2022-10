Il n’y a plus de soldats Arméniens dans les hôpitaux dans un état critique à la suite de l’agression de l’Azerbaïdjan du 13 septembre

Au 5 octobre, 61 des militaires blessés à la suite de la récente agression militaire azérie ont terminé leur traitement et sont sortis de l’hôpital, 40 ont terminé leur traitement et sont en congé de réadaptation.

Information ce matin par le ministère arménien de la Défense qui a affirmé dans un communiqué qu’il n’y a plus pour le moment de blessés dans les hôpitaux, dont l’état de santé est jugé extrêmement grave. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan