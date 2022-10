Le secteur des hautes technologies représente 5% du PIB de l’Arménie et il sera en croissance cette année selon le ministre arménien de l’Economie

La participation du secteur des hautes technologies dans l’économie de l’Arménie est d’environ 5 % du PIB, le secteur croît chaque année et on s’attend à ce qu’il augmente encore plus son poids dans le PIB cette année. Le ministre arménien de l’Economie, Vahan Kerobyan, l’a déclaré dans le cadre du Forum mondial de l’innovation qui se tient en Arménie.

« Aujourd’hui, la participation du secteur de la haute technologie dans notre économie est d’environ 5 % du PIB, qui augmente assez rapidement. Le secteur croît de 20 à 30% chaque année, cette année nous pensons qu’il peut augmenter son poids de croissance dans le PIB de près de 50%. Nous pensons que dans 3-4 ans, elle deviendra la branche la plus importante de l’économie, supérieure à l’industrie minière, à l’industrie de transformation » a déclaré Vahan Kerobyan.

Le ministre insiste ainsi beaucoup sur le rôle du secteur high-tech. Ce secteur a une productivité assez élevée, a noté le ministre, les salaires sont élevés. « Le salaire moyen dans le secteur est de 1,1 million de drams, alors que le salaire moyen dans l’ensemble de l’Arménie est environ 4 fois inférieur » a déclaré Vahan Kerobyan. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan