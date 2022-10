Du 30 septembre au 03 octobre 2022

Situation sécuritaire / La situation à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan est restée stable du 30 septembre au 2 octobre. Le 3 octobre le ministère arménien de la Défense a déclaré que vers 21h30 les forces armées azerbaïdjanaises avaient ouvert le feu en direction des positions de combat arméniennes situées à l’est de la frontière arméno-azerbaïdjanaise et que les forces arméniennes avaient répliqué.

Vidéo de l’exécution des prisonniers de guerre arméniens/ Le 2 octobre une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux azerbaïdjanais montrant l’exécution de plusieurs soldats arméniens lors des attaques des 13 et 14 septembre.

Le ministère des Affaires étrangères de la RA a fait une déclaration à cette occasion en indiquant notamment : « …La République d’Arménie exige une évaluation claire des crimes de guerre épouvantables commis par les forces armées azerbaïdjanaises au cours de cette période et des périodes précédentes. Nous nous efforcerons constamment d’exprimer le problème devant les plateformes et les tribunaux internationaux compétents et de traduire en justice les auteurs et les organisateurs des crimes susmentionnés, y compris par l’application de sanctions internationales. Dans ce contexte, une enquête internationale en bonne et due forme s’impose… ».

La défenseuse des droits de l’homme de la RA Christiné Grigorian a validé l’authenticité de la vidéo concernée en notamment déclarant : « Pour le moment, nous avons identifié l’authenticité de la vidéo : elle est nouvelle, l’incident s’est produit lors d’une attaque à grande échelle des forces armées azerbaïdjanaises sur le territoire souverain de la République d’Arménie le 13 septembre de cette année (...) Il s’agit d’un autre crime de guerre commis par les forces armées azerbaïdjanaises, dont la source est une politique constante d’arménophobie de l’Azerbaïdjan, se manifestant à partir du contenu éducatif dans toutes les sphères de la vie publique et dans les déclarations du président de ce pays lui-même ».

Toivo Klaar, représentant spécial de l’UE pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie a réagi la publication de la vidéo en déclarant dans un communiqué : « Une autre vidéo horrible est apparue, montrant des prisonniers de guerre arméniens apparemment exécutés. Si cette vidéo s’avère être authentique, il s’agit d’un crime de guerre qui doit faire l’objet d’une enquête et dont les auteurs doivent être punis ».

Dans un communiqué Ned Price, représentant du département d’État américain a déclaré : « Les États-Unis sont profondément troublés par les récentes informations selon lesquelles des soldats azerbaïdjanais exécutent des prisonniers arméniens non armés. Nous demandons une enquête complète et impartiale. Les responsables de chaque atrocité doivent être traduits en justice ».

Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères a déclaré que de la France demandait la libération de l’ensemble des prisonniers arméniens encore détenus en indiquant notamment : « Les vidéos faisant état d’exécutions sommaires de prisonniers arméniens par l’armée azerbaïdjanaise sont profondément choquantes. La France prend acte du lancement d’une enquête sur ces actes annoncée par l’Azerbaïdjan et appelle à ce que leurs auteurs soient traduits en justice ».

L’Ambassade du Royaume-Uni en Arménie a notamment indiqué dans sa déclaration : « L’ambassade du Royaume-Uni est horrifiée par une vidéo qui semble montrer des soldats arméniens capturés et abattus par les forces azerbaïdjanaises. Nous saluons l’annonce faite par le bureau du procureur général d’Azerbaïdjan de son engagement à mener une enquête approfondie sur cette vidéo. Nous attendons que les résultats de cette enquête soient rendus publics. Nous attendons que toutes les allégations de mauvais traitements, d’abus et d’assassinats sommaires fassent l’objet d’une enquête approfondie par les autorités compétentes ».

La ministre étrangère du Canada, les ministères des affaires étrangères de Lituanie, de Grèce et de Chypre ont également condamné ces exactions.

Interview du Premier ministre arménien/ Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a accordé une interview à la Télévision publique de l’Arménie lors de laquelle il a abordé une série de questions sur la politique intérieur et extérieur du pays. Concernant la reconnaissance de l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan par l’Arménie et l’inverse, le Premier ministre a indiqué notamment : « Si l’Azerbaïdjan reconnaît notre intégrité territoriale qui est basée sur le traité du 18 décembre 1991 sur la CEI, alors nous sommes prêts, sur cette base, à opter pour une reconnaissance mutuelle de l’intégrité territoriale… ». S’agissant de la question du Haut-Karabakh dans le traité de paix, le Premier ministre a ajouté : « Notre approche est telle qu’il pourrait ne pas y avoir de référence au Haut-Karabakh dans le traité de paix. Nous pensons que l’Arménie et l’Azerbaïdjan doivent reconnaître l’intégrité territoriale de l’un à l’autre (...) Le principal bénéficiaire de la discussion sur la question de l’Artsakh devrait être le peuple de l’Artsakh lui-même, par l’intermédiaire de ses dirigeants élus. Sur la question du Nagorny-Karabakh, le Nagorny-Karabakh devrait être le principal négociateur… ». Concernant le déploiement d’une mission internationale d’observation à la frontière arméno-azerbaïdjanaise Nikol Pachinian a indiqué : « L’Azerbaïdjan n’admet jamais avoir violé le cessez-le-feu. Ils essaient toujours de déformer les faits en affirmant que des provocations ont eu lieu. Naturellement, nous réfutons ces accusations infondées par tous les moyens possibles, mais d’un autre côté, nous disons qu’étant donné que la situation perdure, ce serait bon que la communauté internationale envoie une mission de surveillance pour évaluer la situation sur le terrain… ».

Entretien entre les ministres des Affaires étrangères de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan/ Le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoïan, qui était en visite de travail à Genève, s’est entretenu avec son homologue azerbaïdjanais Jeyhun Bayramov. Selon le communiqué du ministère arménien les parties ont échangé leurs points de vue sur le traité de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, assurant les droits et les garanties de sécurité pour les Arméniens du Haut-Karabakh, notamment par la mise en place d’un mécanisme de discussion entre Stepanakert et Bakou.

Dans son interview avec la Télévision publique le Premier ministre avait indiqué que des négociations substantielles devraient commencer autour de l’élaboration du projet de traité de paix lors de cet entretien.

Autres entretiens à Genève/ Dans le cadre de sa visite à Genève, le ministre Mirzoïan s’est également entretenu avec Toivo Klaar, Représentant spécial de l’UE pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie, ainsi qu’avec les co-présidents français et américain du Groupe de Minsk, Brice Roquefeuil et Philipe Reeker.

Déclaration du Premier ministre arménien sur les prisonnier arméniens/ Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a déclaré dans un communiqué que l’Azerbaïdjan refusait pour la deuxième fois de libérer les prisonniers arméniens en indiquant notamment : « C’est déjà la deuxième fois que l’Azerbaïdjan refuse de tenir sa promesse de libérer les prisonniers de guerre arméniens. Le premier cas a eu lieu en mai, lorsqu’une promesse a été faite à Bruxelles, et la deuxième fois, c’est maintenant, lorsqu’à Washington, l’Azerbaïdjan s’est engagé à libérer 17 prisonniers de guerre arméniens jusqu’au 30 septembre ».

Selon Diana Karazyan, directrice adjointe du Bureau du représentant de l’Arménie pour les affaires juridiques internationales l’Azerbaïdjan a confirmé qu’il détenait 17 prisonniers de guerre arméniens qui ont été faits prisonniers à la suite de l’agression du 13 septembre contre l’Arménie et que la Cour européenne des droits de l’homme a exhorté l’Azerbaïdjan à fournir des détails sur les détenus, mais il a, comme toujours, fourni des informations générales.

Echanges commerciaux entre l’Arménie et la Russie/ Lors d’une conférence de presse à Armenpress la représentante russe au Commerce Anna Donchenko a déclaré que le volume des échanges entre l’Arménie et la Russie s’élevait à environ 2 milliards de dollars au premier semestre 2022, soit une augmentation de 50% par rapport à la même période de 2021.