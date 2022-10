Constance Le Grip : Nous, France et Union européenne, devons être aux côtés des Arméniens !

Hier sur @LCP ,j'ai réaffirmé mon indignation et ma totale condamnation de l'agression de l' #Arménie par l' #Azerbaidjian ,et des crimes de guerre atroces perpétrés par le régime du dictateur #Aliyev .Nous,France et Union européenne,devons être aux côtés des Arméniens ! pic.twitter.com/W3SQdxaDDZ

— Constance Le Grip (@ConstanceLeGrip) October 4, 2022