En 2030, au moins 4 universités arméniennes devraient figurer parmi les 500 premières universités dans les classements internationaux

Le programme de développement de l’éducation 2030 du gouvernement vise à transformer de manière significative le système d’enseignement supérieur afin qu’il devienne compétitif à l’échelle internationale, a déclaré le ministre de l’éducation, des sciences, de la culture et des sports, Vahram Dumanyan, au Parlement, alors qu’il présentait aux législateurs le projet de loi sur l’approbation du programme de développement de l’éducation 2030.

« Des événements favorisant le partenariat éducation-science et l’internationalisation des universités arméniennes sont envisagés dans ce but. Des normes unifiées d’autorisation et d’accréditation, acceptées au niveau international, seront définies pour toutes les universités en fonction des infrastructures, de la superficie totale, de la gestion, du ratio étudiants-enseignants et d’autres critères. Des outils unifiés pour garantir la qualité seront introduits. Une arène concurrentielle égale pour les universités sera créée, les possibilités d’enseignement des langues étrangères à tous les niveaux de l’enseignement supérieur seront étendues et des conditions égales seront créées pour les programmes éducatifs enseignés en arménien et en langues étrangères », a déclaré M. Dumanyan.

Cinq à huit universités entièrement financées par l’État (sans exclure la possibilité d’un enseignement basé sur les frais de scolarité) seront créées d’ici 2030.

« En fournissant un soutien public ciblé à un nombre spécifique d’universités arméniennes, une opportunité sera créée pour améliorer de manière significative les positions dans les conditions de concurrence internationale. En conséquence, en 2030, au moins 4 universités arméniennes figureront parmi les 500 premières universités dans les classements internationaux », a-t-il ajouté.