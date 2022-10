Les ministres des Affaires étrangères d’Arménie et d’Azerbaïdjan et Antony Blinken ont échangé des idées sur la création d’un mécanisme de dialogue entre Stepanakert et Bakou

A l’initiative des Etats-Unis, le 4 octobre, le ministre des Affaires étrangères d’Arménie Ararat Mirzoyan, le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken et le ministre azéri des Affaires étrangères Jeihun Bayramov ont eu une conversation téléphonique. Les parties ont présenté leurs opinions sur la réunion qui s’est tenue à Genève le 2 octobre.

Selon le ministère arménien des Affaires étrangères, Ararat Mirzoyan a réaffirmé la nécessité du retrait des forces armées azéries du territoire souverain de la République d’Arménie, le rapatriement rapide des prisonniers de guerre Arméniens détenus illégalement en Azerbaïdjan et le maintien inconditionnel de le régime de cessez-le-feu. L’inadmissibilité de résoudre les problèmes par la force ou la menace de la force a été soulignée.

Dans le cadre de la prévention de nouvelles agressions, l’importance de la mise en place de mécanismes internationaux de surveillance et de contrôle de la situation frontalière a été soulignée.

Au cours de l’appel téléphonique, les interlocuteurs ont échangé des idées sur le développement du traité de paix arméno-azéri et la création d’un mécanisme de discussion entre Stepanakert et Bakou.

Un accord a été conclu pour poursuivre les discussions visant à établir la stabilité et la sécurité dans le Caucase du Sud.

Le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan et son homologue azéri Jeyhun Bayramov se sont rencontrés à Genève le 2 octobre, au cours desquels un certain nombre de questions ont été discutées. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan