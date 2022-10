Le président du Parlement arménien Alen Simonyan a déclaré qu’il prévoyait de discuter des questions liées à l’OTSC lors de sa prochaine visite en Russie.

Interrogé sur le fait de savoir si le Premier ministre faisait référence à la Russie lorsqu’il a déclaré que l’Arménie a payé des centaines de millions de dollars pour de nouveaux armements mais n’a toujours pas reçu d’armes, y compris de la part de ses alliés, A. Simonyan a répondu qu’il ne savait pas à qui le Premier ministre faisait référence. Cependant, il a ajouté : « Je pense que si une telle chose existe, alors peut-être cela pourrait avoir un rapport avec les événements qui se déroulent en Ukraine. »

Le président Simonyan a déclaré que lors de sa visite en Russie, il discutera des questions liées à l’OTSC et au traité d’assistance mutuelle Arménie-Russie. « L’Arménie a invoqué ce dernier, et si je ne me trompe pas, nous n’avons toujours pas reçu de réaction. Nous n’avons même pas reçu de réaction négative », a déclaré M. Simonyan.

A la question de savoir si l’Arménie envisage ou non de se retirer de l’OTSC, Simonyan a répondu : « Il est très possible que l’OTSC elle-même prenne la décision de se retirer de l’Arménie, car si cette organisation ne donne pas une réaction appropriée, je maintiens mon opinion que nous devons délibérer et comprendre. Mais en même temps, ce n’est pas un jeu pour nous de faire des mouvements brusques sans savoir ce qu’il faut faire ensuite, ce qui suivrait. Mais il est certain qu’il y a un problème, j’en ai parlé », a déclaré M. Simonyan.

Armen Press