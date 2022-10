Selon un officiel iranien, Bakou veut à tout prix contrôler un corridor vers le Nachitchevan

L’Azerbaïdjan cherche à avoir un corridor vers le Nakhitchévan « hors du contrôle de l’Arménie » et cherche à établir un corridor énergétique et commercial directement de la mer Caspienne à la Turquie, a déclaré le directeur général de l’Organisation du transit routier et du transport routier d’Iran Javad Hedayati à l’ILNA iranienne.

Hedayati a déclaré que l’Iran devait être prêt à faire face à n’importe quelle situation, car la situation actuelle ne sera probablement pas maintenue.

« Apparemment, l’Azerbaïdjan cherche à avoir un corridor vers le Nakhitchevan hors du contrôle de l’Arménie pour maintenir sa connexion (...)