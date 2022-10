Josep Borrell demande le retrait des troupes azerbaïdjanaises d’Arménie et défend l’accord gazier de l’ UE avec Bakou

L’UE a fait tout ce qu’elle peut pour appeler les parties à engager un dialogue, à mettre en place un cessez-le-feu, a déclaré le Haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères, Josep Borrell, lors de l’heure des questions au Parlement européen sur les tensions accrues entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

« Il est clair que la Turquie continue à soutenir l’Azerbaïdjan », a déclaré M. Borrell, ajoutant qu’ils demandent à la Turquie d’utiliser cette influence pour réduire les tensions entre les deux pays.

Borrell attache de l’importance à l’ouverture des frontières entre l’Arménie et la Turquie, qui, selon lui, contribuera également à réduire les tensions.

« Je souhaite que nous puissions parvenir à la paix dans la région du Caucase et dans de nombreuses autres régions où la paix est nécessaire. Malheureusement, nous n’avons que les moyens dont nous disposons, à savoir l’influence politique. Nous avons un envoyé spécial pour la région, qui est en contact permanent avec les deux pays et les membres européens du groupe de Minsk. Nous offrons également une assistance humanitaire, et c’est ce que nous sommes en mesure de faire », a déclaré le Haut représentant.

« L’Azerbaïdjan a bombardé et occupé des parties du territoire arménien, des zones qui se trouvent bien en Arménie, ils ont utilisé de l’artillerie, ainsi que des drones », a déclaré Borrell.

« Ce qui se passe est extrêmement triste, il y a environ 300 soldats morts, 207 sont arméniens. Il y a des zones occupées, ce qui est absolument inacceptable et constitue un manque de respect des frontières internationalement reconnues. Les forces sont si proches qu’il y a un risque de nouveau conflit », a déclaré le Haut représentant, ajoutant que les forces azerbaïdjanaises doivent être retirées.

Dans le même temps, il a défendu l’accord énergétique scellé par l’UE avec l’Azerbaïdjan, affirmant que « l’accord ne fonctionne pas au détriment des droits de l’homme ou d’autres questions démocratiques qui ont surgi dans le pays. »

M. Borrell a déclaré que la vidéo de l’exécution de prisonniers de guerre arméniens est « terrible » et a ajouté qu’une enquête est nécessaire.