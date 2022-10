Libération de dix-sept prisonniers de guerre

L’Azerbaïdjan a libéré et remis, mardi 4 octobre, à l’Arménie 17 soldats arméniens faits prisonniers le mois dernier, lors de deux jours de violents combats à la frontière entre les deux pays.

Le ministère arménien de la Défense les a tous identifiés et a déclaré qu’ils avaient été rapatriés à la suite d’une « médiation américaine. »

Le Premier ministre Nikol Pachinian s’est empressé de saluer le rôle des États-Unis dans la libération des soldats.

« J’espère que grâce à des efforts conjoints avec nos partenaires internationaux, nous enregistrerons de nouveaux progrès dans la résolution des problèmes humanitaires et l’établissement de la paix dans la région », a tweeté M. Pachinian en anglais.

Alors que Moscou est de plus en plus isolé sur la scène internationale depuis son invasion de l’Ukraine fin février, les Etats-Unis et l’Union européenne ont pris un rôle majeur de médiateurs dans le processus de normalisation entre Bakou et Erevan.

« J’apprécie grandement les efforts des Etats-Unis pour aider au retour de nos 17 prisonniers de guerre », a déclaré M. Pashinian sur Twitter, ajoutant espérer de nouveaux « progrès pour résoudre les questions humanitaires et établir la paix dans la région ».

Dans la soirée, le ministère des Affaires étrangères arménien a précisé que le ministre Ararat Mirzoyan, son homologue azerbaïdjanais Jeyhun Bayramov et le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken s’étaient entretenus au téléphone « à l’initiative de la partie américaine » concernant « la réunion du 2 octobre à Genève » où les deux hommes ont évoqué un traité de paix.

Antony Blinken a salué cette libération et réitéré « l’engagement » des Etats-Unis en faveur d’une issue pacifique au conflit, ajoutant que Washington « apprécie les pas positifs de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan pour aller vers un accord de paix durable ».

Bakou a admis la semaine dernière détenir 17 soldats arméniens capturés lors des hostilités des 13 et 14 septembre. Selon Erevan, ils devaient tous être libérés d’ici le 30 septembre en vertu d’un « accord tripartite » conclu lors de discussions entre de hauts responsables arméniens et azerbaïdjanais accueillis par le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan, à Washington le 27 septembre.

Lundi, M. Pachinian et le secrétaire de son Conseil de sécurité, Armen Grigorian, ont accusé la partie azerbaïdjanaise de ne pas honorer cet engagement.

La libération des prisonniers de guerre est intervenue au milieu d’un tollé international provoqué par une vidéo qui montre des troupes azerbaïdjanaises exécutant plusieurs soldats arméniens.

La vidéo publiée sur les médias sociaux dimanche matin a provoqué un choc et une indignation en Arménie, les autorités d’Erevan accusant l’armée azerbaïdjanaise de commettre un nouveau crime de guerre. La médiatrice arménienne des droits de l’homme a déclaré plus tard dans la journée de dimanche que la vidéo avait été filmée le 13 septembre, quelques heures après que les forces azerbaïdjanaises eurent attaqué et saisi certaines positions de l’armée arménienne le long de la frontière entre les deux États.

Le département d’État américain a déclaré lundi qu’il était « profondément troublé » par ces images et a exhorté Bakou à mener une « enquête complète et impartiale ».

« Les responsables de toute atrocité doivent être tenus de rendre des comptes », a déclaré Ned Price, porte-parole du département.

À la fin du mois dernier, les autorités d’Erevan ont accusé l’armée azerbaïdjanaise d’avoir tué au moins deux autres soldats arméniens capturés lors des affrontements frontaliers du mois dernier.

