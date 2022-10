Un journal contrôlé par Pachinian allègue d’une conspiration russe contre l’Arménie

La Russie tente d’annexer l’Arménie ou de l’intégrer à son « État d’union » avec la Biélorussie en incitant l’Azerbaïdjan à agresser militairement son allié régional, a allégué, mardi 4 octobre, un journal appartenant à la famille du Premier ministre Nikol Pachinian.

« La Russie veut de l’Arménie presque ce qu’elle veut de l’Ukraine : faire partie de l’État d’union Russie-Biélorussie ou de la Russie », a déclaré le quotidien Haykakan Zhamanak dans un article d’un auteur anonyme identifié comme « source fiable ». « Et alors que dans le cas de l’Ukraine, la Fédération de Russie utilise des troupes russes et peut-être biélorusses pour un tel résultat, dans le cas de l’Arménie, elle utilise des troupes azerbaïdjanaises et, dans une certaine mesure, les troupes russes stationnées en Arménie. »

La Russie tente de rendre l’Arménie « aussi vulnérable que possible » afin que la nation du Caucase du Sud n’ait d’autre choix que d’« embrasser la Russie aussi étroitement que possible », charge l’article publié sur le site Web du journal.

Le journal, qui a été édité par Pachinian et qui est toujours officiellement dirigé par sa femme, a ainsi effectivement accusé Moscou d’être responsable des violents combats du mois dernier à la frontière arméno-azerbaïdjanaise, qui ont fait plus de 200 morts parmi les soldats arméniens.

Le gouvernement arménien a lancé un appel à l’aide militaire russe quelques heures seulement après que les forces azerbaïdjanaises soient passées à l’offensive dans plusieurs sections de la frontière dans la nuit du 12 au 13 septembre.

Moscou a évité toute intervention militaire. Tout en décrivant l’Arménie comme un « ami proche et un allié stratégique » de son pays le 22 septembre, le président russe Vladimir Poutine n’a pas exprimé son soutien à Erevan et a exhorté les deux parties à « faire preuve de retenue ».

Le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, a balayé d’un revers de main les allégations de Haykakan Zhamanak. « C’est un non-sens évident », a-t-il déclaré, selon les agences de presse russes.

Alen Simonian, président du Parlement arménien et proche allié de Pachinian, a également mis en doute la crédibilité du rapport. Il a déclaré ne pas avoir connaissance de tentatives russes d’incorporer l’Arménie à la Russie ou au bloc Russie-Belarus.

« Je n’ai pas vu de telles conversations avec mes partenaires russes », a déclaré Simonian aux journalistes. « Il n’y a pas de telles discussions. Et vous savez quoi, pour moi, l’indépendance et la souveraineté de l’Arménie ne peuvent pas être un sujet de discussion. Il est impossible que cela ait pu se produire à mon insu. »

Dans un autre article de cette « source fiable » publié lundi, la publication contrôlée par Pashinian a énuméré ce qu’elle décrit comme les conditions de l’Azerbaïdjan pour un traité de paix avec l’Arménie. Ils comprennent la reconnaissance par l’Arménie de la souveraineté azerbaïdjanaise sur le Haut-Karabakh, la dissolution des forces armées du Karabakh et un corridor extraterritorial pour l’exclave azerbaïdjanaise du Nakhitchevan.

Simonian a déclaré qu’il ne considérait pas l’auteur des articles comme une source fiable.

Les élus de l’opposition arménienne ont spéculé, quant à eux, sur le fait que Pachinian aurait lui-même écrit ces articles. L’un d’eux, Hayk Mamijanian, a déclaré que le Premier ministre avait présenté « le pire scénario » pour l’Arménie afin de préparer le terrain pour des concessions de grande envergure à Bakou.

« Le but de tout cela est de lui permettre de dire des mois plus tard : »Mais vous saviez ce que je vais faire« », a déclaré Mamijanian.

