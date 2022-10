Des organisations de la société civile critiquent la nomination d’un proche de Pachinian à la tête de la commision électorale

Près de deux douzaines d’organisations de la société civile ont fermement condamné, mardi 4 octobre, les dirigeants politiques arméniens pour avoir choisi un allié politique fidèle au Premier ministre comme prochain président de la Commission électorale centrale (CEC).

Ils ont déclaré que la nomination imminente de Vahagn Hovakimian, un élu de premier plan représentant le parti au pouvoir, le Contrat civil, remettrait en question le bon déroulement des élections arméniennes.

Hovakimian a confirmé lundi que le parti Contrat civil l’avait désigné pour le poste clé qui deviendra vacant le 12 octobre. Il sera presque certainement nommé par le Parlement arménien contrôlé par le parti de Pachinian.

Les 17 groupes, pour la plupart financés par l’Occident, ont déclaré que le choix de Hovakimian est « extrêmement inacceptable » car il s’agit d’une personnalité partisane qui ne peut garantir « l’indépendance et l’impartialité politique » de la CEC. Sa nomination « ne contribue pas à la liberté et à l’équité des prochaines élections et met en péril la principale réalisation institutionnelle de la révolution de velours de 2018 », ont-ils averti dans une déclaration commune.

La déclaration a également fait valoir que Hovakimian a coordonné pendant des années les campagnes électorales du parti au pouvoir et a rédigé des projets de loi « controversés » visant à cimenter son maintien au pouvoir.

Hovakimian, 48 ans, est un ancien journaliste qui a travaillé pour le quotidien Haykakan Zhamanak de Pachinian de 1998 à 2012. Pachinian l’a engagé comme assistant parlementaire après sa première élection à l’Assemblée nationale en 2012.

« Une personne qui doit toute sa carrière à Nikol Pachinian et au Contrat civil ne peut pas être un président impartial de la CEC », a déclaré Daniel Ioannisian de l’Union des citoyens informés, l’un des signataires de la déclaration.

« Je ne me souviens pas d’un seul épisode dans la carrière de Vahagn Hovakimian au cours de la dernière décennie où il a travaillé quelque part indépendamment de Nikol Pachinian », a ajouté Ioannisian, dont l’organisation non gouvernementale surveille depuis longtemps les élections nationales et locales.

Le porte-parole du parti au pouvoir, Vahagn Aleksanian, a rejeté ces critiques. Il a déclaré que les autorités actuelles ont déjà démontré qu’elles avaient « une volonté politique suffisante pour organiser des élections libres et équitables. »

« Nous avons dépassé depuis longtemps le stade où nous avons peur des critiques, souvent inappropriées, et où nous nous retenons de prendre des décisions importantes », a déclaré M. Aleksanian au service arménien de RFE/RL.

Les premières informations sur la nomination probable de Hovakimian à la présidence de la CEC sont apparues en juillet. Les dirigeants de l’opposition ont exprimé leur vive inquiétude face à une telle perspective, affirmant que M. Pachinian cherche à exercer un contrôle total et direct sur le processus électoral dans le pays.

