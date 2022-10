Le Karabakh inquiet de l’accord de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan

Les dirigeants du Haut-Karabagh ont mis en garde le gouvernement arménien contre la signature d’un traité de paix avec l’Azerbaïdjan qui maintiendrait la souveraineté azerbaïdjanaise sur le territoire peuplé d’Arméniens.

« Nous sommes conscients que la signature éventuelle d’un traité interétatique visant à normaliser les relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan peut devenir une base importante pour garantir l’avenir souverain et sûr de la République d’Arménie ainsi que la stabilité et la paix régionales », ont déclaré le Conseil de sécurité et les principales formations politiques du Karabakh, tard dans la journée de lundi 3 octobre, dans une déclaration publiée à l’issue d’une réunion d’urgence à Stepanakert.

« Toutefois, étant donné l’existence inévitable et l’importance dans ces relations des intérêts des Arméniens d’Artsakh, partie inséparable du peuple arménien, nous soulignons que tout document qui pourrait ... limiter la possibilité de reconnaissance internationale du droit à l’autodétermination du peuple d’Artsakh et les résultats de sa réalisation est inacceptable pour nous », avertit la déclaration.

Cette déclaration répondait clairement aux derniers commentaires du Premier ministre Nikol Pachinian sur le traité de paix avec l’Azerbaïdjan, faits vendredi dernier. M. Pachinian a réaffirmé qu’il était prêt à signer un document appelant à la reconnaissance mutuelle de l’intégrité territoriale de l’autre. Cela devrait également signifier, selon lui, une reconnaissance explicite par l’Azerbaïdjan des frontières actuelles de l’Arménie.

M. Pachinian a de nouveau refusé de préciser si cela signifie qu’Erevan est prêt à reconnaître le Karabakh comme partie intégrante de l’Azerbaïdjan. Il a en revanche déclaré qu’il ne devrait y avoir « aucune référence à la question du Karabakh dans le traité de paix » et a suggéré que Bakou et Stepanakert organisent des négociations directes.

« Nous soulignons que tant que la République d’Artsakh ne sera pas impliquée dans le processus de règlement du conflit sur une base juridique complète et dans le cadre d’un format international de haut niveau, la République d’Arménie sera obligée et autorisée à représenter et à protéger les droits et les intérêts du peuple d’Artsakh sur les plateformes internationales », ont répliqué les dirigeants arméniens du Karabakh.

Alen Simonian, le président du Parlement arménien et proche allié de Pachinian, a insisté mardi 4 octobre, sur le fait que le gouvernement arménien n’a fait « que cela ».

« Nous avons dit à plusieurs reprises que toutes les questions relatives à l’Artsakh sont avant tout discutées avec les autorités de l’Artsakh et que la préférence est donnée aux opinions des autorités élues de l’Artsakh lors de la prise de décision », a-t-il déclaré aux journalistes.

Dans le même temps, Simonian s’est fait l’écho de la position de Pachinian selon laquelle le traité arméno-azerbaïdjanais prévu ne doit pas faire allusion au Karabakh.

Des commentaires similaires faits par Pachinian le 14 septembre ont déclenché une manifestation anti-gouvernementale à Erevan. Des milliers de personnes en colère se sont rassemblées devant le bâtiment du Parlement pour demander son retrait du pouvoir.

