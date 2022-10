Catherine Colonna répond à la députée Anne-Laurence Petel indignée par l’agression de l’Azerbaïdjan contre l’Arménie

Le 4 octobre à l’Assemblée nationale lors des questions au gouvernement, la députée des Bouches-du-Rhône, Anne-Laurence Petel a questionné la chef de la diplomatie française sur l’agression de l’Arménie par l’Azerbaïdjan et les sanctions suite à l’exécution par les soldats Azéris de prisonniers de guerre Arméniens désarmés.

Réponse de Mme Catherine Colonna, Ministre de l’Europe et des affaires étrangères, à une question au Gouvernement, à l’Assemblée nationale (Paris, 4 octobre 2022).

« Madame la députée,

Je comprends votre indignation et je la partage, comme tous, ici, dans cet hémicycle, qu’il s’agisse de la représentation nationale ou des membres du Gouvernement. Oui, l’exécution de prisonniers de guerre est une violation de droit international humanitaire et constitue un crime de guerre. Il ne peut y avoir d’impunité dans de tels cas.

La France est solidaire du peuple arménien. Je le redis sans ambiguïté. Elle a donc appelé au lancement immédiat d’une enquête impartiale et indépendante pour identifier les auteurs de ces actes et pour assurer qu’ils puissent être traduits en justice. Et là aussi, je le précise, elle a appelé à la libération de l’ensemble des prisonniers arméniens encore détenus.

Et je renouvelle aujourd’hui cet appel.

Sur le fond du conflit, les incursions armées récentes de l’Azerbaïdjan en Arménie sont extrêmement graves. Le Président de la République a pris contact aussitôt avec ses homologues arménien et azerbaïdjanais pour appeler à l’arrêt des combats, au respect de l’intégrité territoriale de l’Arménie et à un retrait des positions occupées par l’Azerbaïdjan. J’ai fait de même. Nous avons également saisi le Conseil de sécurité, qui a tenu deux réunions les 15 et 16 septembre.

Ces événements, qui se sont déroulés sur le territoire internationalement reconnu de l’Arménie, ont aussi révélé, je le souligne, l’incapacité de la Russie à jouer le rôle d’arbitre qu’elle avait prétendu être la seule à pouvoir assumer, suite aux affrontements de l’année 2020.

La France continuera d’agir pour un règlement pacifique et négocié de cette crise, notamment via - en ce moment c’est l’axe de nos efforts - la mise en place d’une mission d’établissement des faits de l’OSCE, l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe. Je me suis entretenue, il y a quelques jours à peine, avec le président en exercice de l’OSCE, mon collègue polonais. »