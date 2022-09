Les forces armées azéries ont réussi à occuper plusieurs positions de combat en direction de Vardenis affirme le chhef d’état-major adjoint de l’armée arménienne

À la suite de l’attaque azérie du 13 septembre, l’ennemi a réussi à occuper plusieurs positions arméniennes de défense en direction de Vardenis dans la région de Geghrakunik, des positions qui ne sont pas importantes d’un point de vue tactique, mais sont importantes d’un point de vue stratégique. Le chef adjoint de l’état-major général des forces armées de la République d’Arménie, le général de division Arakel Martikyan, en a informé les diplomates étrangers à Vardenis, abordant la question des pertes dans cette région.

Aralem Martikyan a affirmé que les plus grandes pertes territoriales étaient dans le secteur Jermuk.

« On ne peut pas dire qu’ils aient eu une avancée territoriale sérieuse ici, ils ont réussi à occuper plusieurs positions de combat. Mais ces positions de combat ne sont pas si importantes d’un point de vue tactique, elles sont importantes d’un point de vue stratégique, car elles dépendent directement de nos villages, elles sont capables d’établir un certain contrôle sur nos routes. Et surtout, avec leur présence, ils oppriment mentalement et moralement les habitants des villages voisins » a déclaré le chef adjoint de l’état-major. Source Armenpress.

