Le chef adjoint de l’Etat-major général de l’Arménie : Nous attendons, nous nous préparons à affronter et vaincre l’ennemi

Les forces armées arméniennes attendent et se préparent à affronter et vaincre les forces azéries. Le chef d’état-major adjoint des forces armées de la République d’Arménie, le général de division Arakel Martikyan, a informé les diplomates étrangers à ce sujet à Vardenis, abordant la question de savoir s’il y avait la crainte d’une attaque ennemie.

« Il n’y a pas de peur d’une attaque, mais il y a toujours de la prudence, et nous sommes toujours prêts et en attente. Parce que chacun de nous, je veux dire les militaires, est clairement conscient que le problème n’est pas résolu, et que l’ennemi devrait essayer de résoudre le problème pour son propre bénéfice » a déclaré Arakel Martikyan.

Selon l’assurance du chef adjoint de l’état-major général, être proche ou éloigné des positions dans un tel cas n’a aucune signification militaire.

« Nous attendons, nous nous préparons à affronter et à vaincre l’ennemi » a conclu le chef adjoint de l’état-major général. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan