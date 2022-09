Joaquin Caparros n’est plus le sélectionneur national de l’équipe d’Arménie de football

La Fédération arménienne de football et l’entraîneur-chef de l’équipe nationale d’Arménie, L’espagnol Joaquin Caparros ont mis un terme à leur coopération d’un commun accord. Le spécialiste espagnol ne dirigera plus l’équipe nationale d’Arménie a indiqué le site officiel de la Fédération arménienne de football (FFA).

Le président de la FFA, Armen Melikbekyan, a rencontré Joaquin Caparros le 28 septembre et a discuté des performances de l’équipe nationale d’Arménie cette année. Au cours de la réunion, un accord mutuel a été conclu pour ne pas poursuivre la coopération.

Au cours de la réunion, Armen Melikbekyan a remercié le spécialiste espagnol pour son travail, pour être resté aux côtés de l’équipe nationale d’Arménie pendant les jours difficiles pour la République d’Arménie, pour avoir fait preuve des meilleures qualités humaines et d’un grand professionnalisme pendant le travail.

Sous la houlette de Joaquin Caparros, l’équipe nationale arménienne a remporté le tournoi officiel pour la première fois de son histoire, prenant la première place de son groupe de la division C de la Ligue des Nations. Sous la direction du spécialiste espagnol, l’équipe nationale arménienne a connu la plus longue séquence sans défaite de son histoire - 9 matchs. Sous la direction du spécialiste de 66 ans, l’équipe nationale d’Arménie a organisé un certain nombre de matches impressionnants lors du tour de qualification de la Coupe du monde, donnant aux fans de grandes émotions.

La direction de la Fédération arménienne de football, le personnel qui a travaillé avec Joaquin Caparros, expriment une fois de plus leur profonde gratitude au spécialiste espagnol pour son travail et lui souhaitent un nouveau succès dans sa future carrière.

Krikor Amirzayan