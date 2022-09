Nikol Pachinian : le déploiement d’une mission d’observation internationale à la frontière pourrait être une solution

En tant que membre responsable de la communauté internationale, l’Arménie est d’accord que le conflit avec l’Azerbaïdjan soit réglé par des moyens pacifiques, a déclaré le Premier ministre arménien Nikol Pachinian au début de la réunion du Cabinet d’aujourd’hui, ajoutant que l’Azerbaïdjan a constamment recours à des actions agressives.

« Dans cette situation, nous proposons systématiquement aux partenaires internationaux la formule suivante et pensons que le déploiement d’une mission d’observation internationale à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, qu’il s’agisse du Conseil de sécurité de l’ONU, de l’OSCE ou de toute autre organisation internationale, pourrait être une solution » a déclaré le Premier ministre arménien.

Il a déclaré que les actions de l’Azerbaïdjan visent également à perturber la vie normale en Arménie. Cependant, il a dit que dans la situation actuelle, la vie ne peut pas être considérée comme normale parce que la société est constamment en attente d’informations et chaque signal dévie tout le monde de la vie normale. « Mais chacun d’entre nous doit se concentrer sur son travail quotidien car le fonctionnement normal des systèmes est très important et revêt une signification vitale pour l’économie. Je vous demande instamment de ne pas l’oublier » a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a déclaré que les services spéciaux, le Conseil de sécurité de l’Arménie travaillent constamment sur ce sujet.

« Nous devons continuer à faire entendre notre voix politique, à élaborer et à mettre en œuvre le programme que nous avons proposé. Nous devons préserver de manière cohérente et décisive notre indépendance, notre souveraineté et notre intégrité territoriale » a-t-il déclaré. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan