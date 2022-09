Attaquée par l’Azerbaïdjan, l’Arménie une fois de plus abandonnée

Des affrontements. Voilà comment, dans les médias, a été souvent présentée la récente montée de tensions entre Bakou et Erevan. Quant aux chancelleries, on ne peut qu’être frappé par leur pusillanimité voire leur hypocrisie. Pourtant il s’agit bien d’une agression de l’Azerbaïdjan contre l’Arménie. Avant de mesurer les intérêts et les cynismes à l’œuvre dans la présente crise, des rappels s’imposent.

LIRE LA SUITE