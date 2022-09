L’Arménie eternelle laissée pour compte

Mairie des 11e et 12e Arrondissements

Il y a deux ans jours pour jours, l’Azerbaïdjan, avec l’aide militaire de la Turquie et le renfort de djihadiste syriens, a lancé une attaque d’une violence inouïe contre la population arménienne du Haut-Karabakh.

Cette guerre des 44 jours durant laquelle les sultans Aliyev et Erdogan utilisèrent des drones de fabrication israélienne et des bombes au phosphore fournies par l’Ukraine fit plus de 5000 victimes côté Arménien, le plus souvent de jeunes soldats démunis. Dans un silence assourdissant et dans

l’indifférence la plus totale de la communauté internationale des atrocités sans nom ont eu lieu.

Aujourd’hui l’histoire se répète, inlassablement, inexorablement car le 13 septembre dernier l’Azerbaïdjan a bombardé des villages frontaliers de la région du Syunik violant ainsi la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Arménie.

Si certains en doutaient encore, mais cela ne fait plus aucun doute, le couple turco azéri a pour but de recréer le grand empire Ottoman avec en point de mire, l’islamisation de l’Europe.

Alors oui l’Arménie n’a pas de puissance économique, elle n’a pas de ressource minière ni pétrolière pourquoi donc les diplomaties occidentales se battraient pour ce petit pays qui croit en Dieu, berceau du christianisme ?

D’autant plus qu’un contrat honteux qui a pour but d’augmenter massivement l’approvisionnement de gaz azéri a été conclu par la présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen en juillet à Bakou avec le dictateur azéri Aliyev pour se défaire de la dépendance Russe.

Alors désormais, tous les longs discours sont inaudibles et les demi-postures doivent cesser.

La France, sous peine d’être complice d’un nouveau génocide doit, comme elle l’a fait à juste titre avec l’Ukraine, envoyer des forces d’interposition et des soldats de la paix pour protéger les frontières arméniennes mais également des armes en grande quantité pour que l’Arménie puisse défendre son territoire souverain.

Une vie arménienne aurait-elle moins de valeur qu’une vie ukrainienne, je vous le demande ?

Il est évident que si dans les jours à venir la communauté internationale de prend pas une position ferme et tranchée, je vous l’affirme froidement, c’est la fin de l’Arménie. Erdogan pourra se targuer d’avoir parachevé l’entreprise d’extermination massive débutée en 1915.

Enfin pour paraphraser Albert Einstein : « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent, sans rien faire ».

Nous ne pourrons pas dire « nous ne savions pas » !

KHOZIAN Philippe

1er Adjoint au Maire de Secteur

Délégué aux Finances et au Budget.

Lire le communiqué sur le PDF joint :