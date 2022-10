Manifestation face à l’afflux de Russes fuyant la mobilisation

Plusieurs dizaines de personnes ont manifesté mercredi 28 septembre en Géorgie près d’un poste-frontière avec la Russie pour protester contre l’afflux de Russes fuyant vers ce pays du Caucase afin d’échapper à la mobilisation, a constaté l’AFP. « Poutine est un terroriste », « la Russie tue », pouvait-on lire sur certaines pancartes brandies par les manifestants, qui agitaient également des drapeaux ukrainiens et géorgiens, près du poste frontalier de Kazbegui.

Ce point de passage a enregistré une forte hausse des arrivées depuis que le président russe a décrété la semaine dernière une mobilisation « partielle » pour soutenir son invasion poussive de l’Ukraine. Selon les autorités géorgiennes, les entrées depuis la Russie ont pratiquement doublé ces derniers jours pour atteindre environ 10.000

traversées quotidiennes. Cette immigration, dont une première vague s’était produite après le début de l’invasion fin février, suscite des tensions dans la société géorgienne, où le souvenir d’une guerre avec la Russie en 2008 reste vif.

Le rassemblement de mercredi, lors duquel l’hymne national ukrainien a été joué, était orchestré par un parti politique d’opposition pro-occidental, Droa. « Cette arrivée incontrôlée et sans précédent de Russes pose des problèmes de sécurité pour la Géorgie », a déclaré à l’AFP Tamar Gvinianidzé, l’une des organisatrices. « La frontière doit être fermée immédiatement parce que le gouvernement s’est montré incapable de gérer cette crise migratoire », a-t-elle ajouté, annonçant la tenue d’une autre manifestation dans les prochains jours. Le nombre d’arrivées par la route en Géorgie pourrait toutefois baisser dès mercredi.

De l’autre côté de la frontière, les autorités de la région russe d’Ossétie du Nord ont en effet annoncé des restrictions sur les entrées de véhicules venant d’ailleurs en Russie, une mesure visant à enrayer l’exode en Géorgie.

Après la proclamation de la mobilisation la semaine dernière, des dizaines de milliers de Russes se sont rendus dans les pays voisins. Outre la Géorgie, le Kazakhstan, la Mongolie, l’Arménie et la Finlande ont aussi connu des afflux importants.

AFP