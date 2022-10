Le footballeur iranien Majid Hosseini publie un message anti-répression

Le défenseur international iranien Majid Hosseini a publié mercredi sur son compte Instagram un message dénonçant la répression qui a fait des dizaines de morts en Iran, au moment où l’équipe nationale de football est rattrapée par le mouvement de protestation.

Sur le dessin partagé en story par le joueur de Kayserispor (Turquie), une femme, cheveux longs au vent, retire le casque à visière d’un policier anti-émeutes. « Regarde, je suis ta compatriote », lui lance-t-elle. « Pose ton arme », répète le message à trois reprises, selon le texte en persan qui accompagne l’image. « Si Dieu a donné la vie, pourquoi devrais-tu la reprendre ? », poursuit la femme, selon le message partagé par Majid Hosseini que suivent plus de 400.000 abonnés sur Instagram.

Les manifestations qui secouent l’Iran depuis le 16 septembre et la mort de Mahsa Amini, 22 ans, trois jours après son arrestation à Téhéran pour non respect du code vestimentaire, a rattrapé la sélection nationale iranienne, très suivie dans un pays passionné de ballon rond.

Lors d’un match amical mardi contre le Sénégal, près de Vienne en Autriche, des manifestants réunis à l’extérieur du stade ont ainsi scandé des slogans hostiles aux autorités de Téhéran et appelé les joueurs de l’équipe nationale à soutenir le mouvement en cours en Iran.

Plus tôt cette semaine, l’attaquant star de la sélection, Sardar Azmoun, avait publié sur son compte Instagram un message interprété comme un témoignage de soutien aux manifestants. Mais le message a rapidement été effacé. Plusieurs grands noms du football iranien, dont l’ancien attaquant international Ali Karimi, ont ouvertement pris position en faveur du mouvement de protestation.

Saeid Ezatolahi, milieu de terrain international prêté cette année par le club danois de Vejle BK à l’équipe qatari d’Al-Gharafa, a lui écrit sur son compte Instagram, où sa photo a été remplacée par un fond noir : « Nous demandons aux autorités d’écouter le peuple de notre pays et de répondre de manière appropriée à ses protestations et à ses revendications ». « Nous soutenons le peuple et lui demandons de ne pas permettre à ceux qui ne sont pas des sympathisants du peuple iranien d’abuser de ses sentiments »,

continue le joueur.

Selon un dernier bilan donné mardi par l’agence de presse iranienne Fars, « environ 60 personnes ont été tuées » depuis le 16 septembre. L’ONG Iran Human Rights (IHR), basée à Oslo, a elle fait état lundi d’« au moins 76 morts ».

AFP