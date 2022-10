La première messe arménienne en Corse

En Corse, au cœur du Nebbiu, dans la petite Chapelle Sant’Antone di Sariu di Tenda, s’est tenue la première messe arménienne célébrée par le prêtre et les diacres du diocèse spécialement dépêchée par l’église apostolique arménienne de Marseille et le CCAF-Sud. En hommage aux jeunes Arméniens morts il y a 2 ans lors de la « guerre des 44 jours » et bien entendu, à tous ceux que l’actualité a injustement fauché ces derniers jours, la solidarité avec le peuple Corse est entière. Sera soumise au vote de l’assemblée de Corse, ces prochains jours, un texte renouvelant le soutien indéfectible de l’exécutif Corse et l’exigence d’une paix durable à laquelle a droit la République Démocratique d’Arménie.

Au terme de cette magnifique journée où le maire, José Chiarelli, a reçu les religieux Arméniens invités par l’AMICA et le CCAF-SUD, il a été décidé lors du pot de l’amitié à la « Casa Cumuna » que tous les 27 septembre seront célébrés de la sorte en Corse, dans un lieu de recueillement.