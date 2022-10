La souveraineté de la Grèce sur des îles « pas en cause », selon Washington

Les Etats-Unis ont assuré mercredi 28 septembre que la souveraineté de la Grèce sur deux îles de la mer Egée n’était « pas en cause » après qu’Ankara a protesté officiellement contre un déploiement militaire grec sur les deux îles. La Turquie a convoqué lundi l’ambassadeur de Grèce à Ankara pour dénoncer des « violations » du statut des îles de la mer Egée et émis une « note de protestation » aux États-Unis, dans laquelle « la Turquie a exigé que soit respecté le statut des îles de la mer Égée orientale » et demandant à Washington de « prendre des mesures pour empêcher l’utilisation d’armes » américaines dans la zone.

Ankara a dénoncé dimanche le déploiement de véhicules blindés sur l’île de Samos - la plus proche de la Turquie, à 1,3 km - et celle de Lesbos (15 km des côtes turques). « La souveraineté de la Grèce sur ces îles n’est pas en cause », a déclaré à la presse mercredi le porte-parole du département d’Etat, Ned Price. « Nous appelons toutes les parties à éviter la rhétorique et à éviter tout acte susceptible d’exacerber les tensions », a-t-il ajouté en précisant que « la souveraineté et l’intégrité territoriale de tous les pays doivent être respectées ».

Après un bref rapprochement en mars, la tension monte régulièrement entre les deux voisins depuis plusieurs mois. Mi-septembre, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait accusé la Grèce - également membre de l’Otan - d’« occuper » les îles de la mer Égée, qui sont revenues à la Grèce après le démantèlement de l’Empire ottoman, mais sur lesquelles des soldats grecs ne peuvent être stationnés.

Il avait averti que l’armée turque pourrait « arriver du jour au lendemain » et « faire le nécessaire » pour faire respecter ce statut. En retour, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis avait affirmé que son pays était « prêt à affronter » toute menace contre sa souveraineté.

