L’Arménie s’arme auprès de l’Inde

L’Inde a signé une importante commande d’exportation de missiles, de roquettes et de munitions à destination de l’Arménie, alors que ce pays est engagé dans un conflit frontalier prolongé avec l’Azerbaïdjan. La voie gouvernementale a été utilisée pour signer un certain nombre de contrats de fourniture d’armes et de munitions à l’Arménie au début du mois.

Bien que la valeur des contrats n’ait pas été révélée, on estime que des armes d’une valeur de plus de 2 000 millions de roupies seront fournies au pays dans les mois à venir. L’Inde a déployé des efforts considérables pour augmenter ses exportations d’armes, (...)