Une région russe frontalière de la Géorgie restreint l’entrée des véhicules

La région russe d’Ossétie du Nord, frontalière de la Géorgie où se sont formées des files d’attentes géantes de Russes fuyant la mobilisation, a annoncé mercredi 28 septembre restreindre l’accès aux véhicules sur son territoire.

Selon la chaîne officielle du gouvernement local sur Telegram, le dirigeant de cette région, Sergueï Méniaïlo, a signé un décret « restreignant l’entrée des véhicules passagers sur le territoire d’Ossétie du Nord », hormis aux résidents et aux touristes.

Selon ce décret, seront exemptés les personnes se rendant dans des camps de vacances et autres structures de tourisme au sein de cette république. Un état d’alerte est aussi décrété dans plusieurs district, y compris dans la captitale régionale, Vladikavkaz. Une telle décision va rendre plus difficile le trajet entre Vladikavkaz et

Tbilissi, la capitale géorgienne située à 200 km au sud où de nombreux Russes ont trouvé refuge depuis le début de l’intervention militaire russe en Ukraine.

Depuis l’annonce d’une mobilisation « partielle » pour l’offensive en Ukraine par Vladimir Poutine la semaine dernière, des dizaines de milliers de Russes se sont exilés dans les pays voisins, notamment en Géorgie, au Kazakhstan et en Mongolie.

L’exode est tel que les services de sécurité russes ont installé mardi un bureau de mobilisation « mobile » à la frontière avec la Géorgie, pour intercepter ceux qui chercheraient à échapper à l’armée. Selon le ministère géorgien de l’Intérieur, près de 10.000 Russes franchissent la frontière chaque jour.

AFP