Le Kremlin a dénoncé mercredi 28 septembre « la pression sans précédent » des Etats-Unis sur la Turquie, qui va renoncer au système russe de paiement Mir, utilisé dans une poignée de pays dans le monde, par crainte de fortes représailles américaines. « Cette décision, bien sûr, a été prise sous la pression sans précédent » de Washington, a fustigé le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, jugeant « la situation complexe » pour les banques turques qui utilisaient jusque-là les cartes Mir et désormais « menacées de sanctions » économiques américaines.

« Nous devons rechercher ensemble des moyens de contrer cette pression de manière à ne pas nuire à notre coopération commerciale et économique », a poursuivi M. Peskov, appelant Ankara à « ne pas priver les millions de touristes russes qui visitent la Turquie chaque année de conditions confortables ».

Ces déclarations, qui sonnent comme une mise en garde, illustrent l’étau dans lequel se trouve la Turquie, dont le président Recep Tayyip Erdogan a besoin de la manne financière russe et de gaz bon marché pour soutenir son économie à la peine avant des élections difficiles, mais doit veiller à ne pas s’exposer à des sanctions américaines à l’effet potentiellement dévastateur.

Plus tôt mercredi, un haut responsable turc avait confirmé à l’AFP que les trois banques publiques turques (Halkbank, Ziraat et Vakifbank) qui autorisent encore le système russe de paiement Mir allaient y renoncer après des mises en garde américaines. Il n’a toutefois pas précisé de date. Deux des plus grandes banques privées du pays, Denizbank et Isbank, avaient déjà annoncé la semaine dernière qu’elles suspendaient leur utilisation du système de paiement Mir.

Très dépendante des gaz et pétrole russes, la Turquie a refusé de se joindre aux sanctions occidentales prises après l’offensive russe en Ukraine, M. Erdogan s’affichant en médiateur privilégié du conflit sur les questions notamment d’échange de prisonniers et d’exportations de produits alimentaires. Mais les pressions de Washington ont, semble-t-il, pesé sur la décision des dirigeants turcs. La décision prise par la Turquie a de facto un peu plus accru l’isolement bancaire de la Russie.

Avant la Turquie, l’Ouzbékistan avait annoncé en fin de semaine dernière renoncer aux cartes Mir, utilisées depuis 2015 dans quelques pays du monde - dont le Bélarus - pour permettre aux Russes de faire des règlements à l’étranger.

