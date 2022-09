La bande-annonce officielle de Aurora’s Sunrise présentée

La bande-annonce officielle de Aurora’s Sunrise - officiellement proposée par l’Arménie pour la course aux Oscars du meilleur film international - a été publiée, informe Deadline.

Le film d’Inna Sahakyan raconte l’histoire extraordinaire d’Aurora Mardiganian, qui a survécu au génocide arménien alors qu’elle était adolescente, et qui est ensuite venue à Hollywood où elle a joué dans un film muet de 1919 basé sur son récit du massacre qui a tué environ 1 million d’Arméniens.

« En jouant son propre rôle dans Auction of Souls, une superproduction hollywoodienne, Aurora est devenue le visage de l’une des plus grandes campagnes de charité de l’histoire américaine », selon la description du documentaire. « Grâce à un mélange d’animations vivantes, d’entretiens avec Aurora elle-même et de 18 minutes de séquences tirées de son épopée muette perdue, Aurora’s Sunrise fait revivre une histoire de survie oubliée. »

Aurora’s Sunrise sera présenté en première nord-américaine au festival Animation Is Film à Hollywood le 23 octobre. Le film a été présenté en première mondiale en juin au Festival international du film d’animation d’Annecy, en France. Il a remporté l’Abricot d’argent au Golden Apricot Yerevan International Film Festival cette année et est une sélection officielle de l’IDFA, Docslisboa, et FilmFest Hamburg, qui commence demain.

Aurora’s Sunrise est une coproduction de l’Arménie, de la Lituanie et de l’Allemagne. Les réalisateurs notent : « L’Institut Zoryan, organisme caritatif à but non lucratif, a fourni un niveau crucial de recherche et de soutien financier pour la réalisation de cette production et ce film est basé sur ses archives d’histoire orale. »

Le film est réalisé et co-écrit par Sahakyan et produit par Bars Media, Artbox Laisvalaikio Klubas, et Gebrueder Beetz Filmproduktion. Les producteurs crédités incluent Vardan Hovhannisyan, Christian Beetz, Justė Michailinaitė, Kęstutis Drazdauskas, et Eric Esrailian. La direction artistique est assurée par Tigran Arakelyan ; l’illustrateur principal est Gediminas Skyrius.