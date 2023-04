L’ambassadeur de Russie en Arménie a visité les villes de Jermuk et Goris

L’ambassadeur de Russie en Arménie, Sergey Kopirkin et l’attaché pour les affaires militaires et aériennes de l’ambassade russe Vyacheslav Kosov ont visité les villes de Jermuk (Vayots Dzor) et Goris (Syunik), avec le commandant du groupe conjoint des forces de la Fédération arménienne et russe, le lieutenant-général Tigran Parvanyan.

"Le chef de la mission diplomatique a rencontré sur place les représentants du commandement de l’armée arménienne, s’est familiarisé avec la situation à la frontière arméno-azérie et les dégâts causés dans les zones f...