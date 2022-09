Kotcharian accuse Pachinian d’être incapable de protéger l’intégrité territoriale de l’Arménie

L’ex-président Robert Kocharyan, qui se manifeste volontiers actuellement, a rejeté mercredi 28 septembre, les appels de son prédécesseur Levon Ter-Petrosian pour que l’opposition arménienne se rassemble autour du Premier ministre Nikol Pachinian et l’aide à signer un accord de paix impopulaire avec l’Azerbaïdjan.

M. Kocharian, qui dirige la principale alliance d’opposition Hayastan, a insisté sur le fait que M. Pachinian doit démissionner car il reste incapable de faire face aux graves problèmes de sécurité auxquels l’Arménie est confrontée.

Pour résoudre un problème, il faut d’abord diagnostiquer ce problème et ensuite le neutraliser« , a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. »On nous dit maintenant de nous unir autour d’un problème. Mais quel est notre objectif ? Sauver l’Arménie ou sauver le problème de l’Arménie ?« »Le changement de régime est impératif", a-t-il souligné.

Ter-Petrosian, qui avait été le premier président du pays de 1991 à 1998, a déclaré lundi que les forces d’opposition devaient accepter de partager avec Pashinian la responsabilité des « solutions douloureuses » aux conflits avec l’Azerbaïdjan et la Turquie. Il a affirmé que l’Arménie devra faire des concessions encore plus importantes si elle rejette maintenant un tel règlement.

Faisant écho aux déclarations de ses alliés politiques, M. Kocharian a déclaré que M. Ter-Petrosian souhaite essentiellement que l’Arménie capitule devant ses ennemis jurés sans se battre. « Vous n’avez pas besoin de consolidation pour capituler », a-t-il raillé.

« En général, ce sont les gouvernements, et non l’opposition, qui sortent les pays des crises », a poursuivi M. Kocharian. « En temps de crise, l’opposition peut soulever la question du changement de régime et, si elle est suffisamment forte, parvenir à un changement de régime et ensuite surmonter la crise. »

La deuxième force d’opposition parlementaire, dirigée par un autre ancien président, Serzh Sarkisian, a également rejeté les appels de Ter-Petrosian. À l’instar des hauts responsables de Hayastan, certains de ses membres ont accusé Ter-Petrosian d’aider Pachinian, son ancien protégé, à s’accrocher au pouvoir.

Ter-Petrosian, dont le propre parti ne détient aucun siège au Parlement depuis 2017, aurait appelé l’opposition à soutenir Pachinian lors d’une rare rencontre avec Kocharian et Sarkisian organisée par le Catholicos Garegin II le 22 septembre. Il n’est pas clair s’ils se rencontreront à nouveau prochainement. M. Kocharian a indiqué qu’il était ouvert à de nouvelles discussions avec M. Ter-Petrosian, malgré leurs différences majeures.

La rencontre des ex-présidents a eu lieu une semaine après que des combats à grande échelle à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan aient fait plus de 200 morts parmi les soldats arméniens. La partie arménienne a également subi des pertes territoriales au cours des hostilités de deux jours qui ont cessé le 14 septembre.

Selon M. Kocharian, ces lourdes pertes montrent que l’administration de M. Pachinian n’a pas reconstruit l’armée arménienne et n’a pas fortifié de manière significative ses postes frontaliers depuis la défaite de l’Arménie dans la guerre de 2020 contre l’Azerbaïdjan. Les autorités, a-t-il dit, « n’ont pas su tirer les leçons de cette guerre de 44 jours. »

« L’Azerbaïdjan a déclenché la guerre [frontalière des 13 et 14 septembre] non pas parce qu’il s’est beaucoup renforcé, mais parce qu’il savait pertinemment que nous nous sommes beaucoup affaiblis », a ajouté l’ex-président.

Il a accusé, le gouvernement du Premier ministre d’être incapable de protéger l’intégrité territoriale de l’Arménie, affirmant également que le pays traverse une crise sécuritaire profonde.

« Nous sommes dans une crise sécuritaire profonde alors que les autorités sont incapables de protéger l’intégrité territoriale du pays. Les derniers développements (l’agression de l’Azerbaïdjan les 13 et 14 septembre) ont montré qu’ils ne peuvent pas engager nos collègues (de l’OTSC dirigée par la Russie) pour mener à bien les devoirs stipulés par les traités », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. »Les autorités arméniennes ont ignoré de nombreux problèmes de sécurité sous le slogan d’ouvrir l’ère de la paix", a déclaré Kocharyan. Selon lui, le rôle de Bakou et d’Ankara a considérablement augmenté ces derniers temps, tandis que l’influence de la Russie et de l’OTSC sur Bakou et la Turquie a diminué et dans cette situation, il est criminel d’ignorer les problèmes de sécurité.

Selon lui, le discours de Pashinian à la session de l’Assemblée générale de l’ONU est un « requiem » pour l’ère de la paix. Cela signifie qu’il n’y a plus de telles attentes.

"Lors d’un service funéraire, personne ne souhaite le bien au défunt. Il suffit de fermer cette page et d’en ouvrir une nouvelle. Les événements récents ont montré que la situation en Arménie est explosive. D’une part, il y a une contrainte à faire un décision ; d’un autre côté, il y a un danger que cette décision fasse exploser la situation en Arménie de l’intérieur. C’est peut-être le facteur qui nous a laissés dans un état suspendu », a-t-il dit.

L’ancien président a déclaré que les réalités d’aujourd’hui sont une conséquence des politiques mises en place en Arménie depuis 2018, en particulier après la guerre de 44 jours.

« Notre rôle dans la région a diminué. Personne n’aime les faibles et les geignards, personne n’est ami avec eux, et la même chose se produit au niveau des relations internationales », a-t-il déclaré.

Avec Reprinted with permission from RFE/RL Copyright(c)2007 Radio Free Europe / Radio Liberty, Inc.1201 Connecticut Ave, t N.W. Washington DC 200