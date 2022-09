Des conséquences de l’agression de l’Azerbaïdjan en Arménie

La défenseuse arménienne des droits de l’homme Kristinne Grigoryan a rencontré le président de la Cour européenne des droits de l’homme Róbert Spano le 27 septembre 2022.

Exprimant sa gratitude pour l’opportunité de la rencontre, la Défenseuse a souligné l’importance du travail et de la coopération avec les partenaires internationaux.

Grigoryan a présenté les conséquences de l’agression et de l’attaque militaire azerbaïdjanaises et a souligné l’importance de protéger et de garantir les droits de l’homme dans le contexte de graves menaces à la sécurité. Le Défenseur a évoqué la compétence du Défenseur des droits de l’homme pour agir en tant que tierce partie dans les affaires relatives à l’Arménie examinées par la Cour européenne des droits de l’homme et le travail effectué par le Bureau du Défenseur dans ce sens.

Le Défenseur a également présenté au Président de la Cour le rapport ad hoc du Défenseur sur les conséquences de l’attaque militaire azerbaïdjanaise contre l’Arménie, dans lequel les cas de torture, de traitements inhumains ou humiliants enregistrés lors de l’attaque militaire azerbaïdjanaise ont été analysés.

Róbert Spano a présenté les statistiques des affaires contre l’Arménie devant la Cour européenne des droits de l’homme, faisant référence aux principales violations enregistrées et aux mesures qui doivent être prises par l’État dans ce sens.

Le président de la Cour EDH a souligné l’importance de la coopération avec le Bureau du Défenseur dans le cadre des activités de la Cour et de la collecte et de la mise à disposition des informations enregistrées par le Défenseur.

Le 13 septembre, l’Azerbaïdjan a lancé une agression militaire non provoquée et injustifiée contre l’Arménie. À l’aide d’artillerie lourde, de lance-roquettes multiples et de drones de combat, les forces armées azerbaïdjanaises ont bombardé 36 zones résidentielles et communautés, y compris les villes de Goris, Jermuk, Vardenis, Kapan, Geghamasar au plus profond du territoire souverain de l’Arménie.

L’attaque azerbaïdjanaise visait délibérément la population civile et les infrastructures civiles vitales.

Plus de 7600 personnes, principalement des femmes et des personnes âgées, dont 1437 enfants et 99 personnes handicapées ont été déplacées.

Environ 192 maisons, 3 hôtels, 2 écoles, 1 centre médical, partiellement ou complètement détruits. 7 infrastructures électriques, 5 infrastructures hydrauliques, 3 gazoducs, 1 pont ont été endommagés. À la suite de l’agression, le nombre de victimes et de personnes portées disparues dépasse désormais 207, dont 4 civils ont été tués et 1 civil est porté disparu. 293 militaires et 8 civils ont été blessés, au moins 20 militaires ont été capturés.

Il existe des preuves de cas de torture, de mutilation de militaires capturés ou déjà morts, de nombreux cas d’exécutions extrajudiciaires et de mauvais traitements de prisonniers de guerre arméniens, ainsi que de traitements humiliants des corps.

Les cadavres de femmes militaires arméniennes ont été mutilés puis « fièrement » filmés avec une cruauté particulière par les militaires azerbaïdjanais. Les vidéos mettant en scène des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité aussi horribles sont partagées et louées sur les réseaux sociaux azerbaïdjanais par des utilisateurs individuels.