Rencontre entre le secrétaire du Conseil de sécurité de l’Arménie et l’assistant d’Aliev

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a accueilli à Washington D.C. une réunion entre le secrétaire du Conseil de sécurité de l’Arménie, Armen Grigoryan, et l’assistant du président de l’Azerbaïdjan, Hikmet Hajiyev.

« Aujourd’hui, j’ai accueilli Hikmet Hajiyev et Armen Grigoryan pour des entretiens directs et constructifs. Nous avons discuté de l’importance d’éviter toute nouvelle violence et de poursuivre des négociations ciblées et limitées dans le temps. Nous avons également identifié des mesures concrètes en faveur d’une paix stable et durable », a tweeté Jake Sullivan. (...)