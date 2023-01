« Tout indique que Bruxelles est prête à sacrifier l’Arménie sur l’autel de ses intérêts énergétiques »

FIGAROVOX/TRIBUNE - Dans une lettre ouverte aux dirigeants européens, des personnalités arméniennes et arménophiles invitent à mesurer l’urgence de la situation dans le Haut-Karabakh. Les troupes azéries continuent de s’amasser sur la ligne de front, du Nord au Sud de l’Arménie, en vue d’une offensive imminente, alertent-ils.

Les troupes turco-azéries massées aux frontières de l’Arménie et sur le territoire arménien lui-même sont prêtes à passer à l’attaque. L’Arménie et sa population sont menacées d’anéantissement par les gouvernements turc et azéri coalisés. Ce risque de crime contre l’Humanité place (...)