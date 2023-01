Mirzoyan soutient la recherche de solutions mutuellement acceptables sur le Karabakh

La question de l’Artsakh (Nagorno-Karabakh) reste non résolue, a déclaré le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan, lors d’un point de presse conjoint aujourd’hui avec son homologue grec Nikos Dendias à Erevan.

« Aujourd’hui, deux ans après la guerre de 44 jours en Artsakh en 2020, la question reste non résolue car les problèmes sous-jacents au conflit n’ont pas été résolus », a déclaré Ararat Mirzoyan.

Il a souligné que l’Arménie, en tant que membre responsable de la communauté internationale, est attachée au principe du non-recours à la force et à la menace de la force.

« Nous réitérons (...)