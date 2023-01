JC Buisson : Toujours rien pour l’Arménie ?

Formidable. Et pour l'#Armenie dont l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale ont été violées par l'Azerbaïdjan et sont menacées de l'être à nouveau, quelque chose de prévu ? Un mot ? Un geste ? Une action ? https://t.co/56ScPCABER

-- J-Christophe Buisson (@jchribuisson) September 27, 2022