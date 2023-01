L’Arménie cède de justesse face à l’Irlande (2-3) à Dublin mais elle est reléguée en ligue C de la Ligue des Nations

Lors du dernier match de la Ligue B de la Ligue des Nations, l’équipe nationale d’Arménie a concédé une défaite face à l’Irlande (2-3). Mais les Arméniens sont sortis avec honneur et courage dans un match qui aurait pu prendre une autre tournure. L’Espagnol Jochin Caparros le sélectionneur national arménien a remercié en fin de match l’ensemble de ses joueurs qui se sont battus avec honneur et courage pour renverser le score.



A la 18e minute, les Irlandais ouvraient le score suite à un corner, par John Egan le défenseur du club anglais de Sheffield United. À la 52e minute, Michael Obafemi, l’attaquant de 22 ans de Swansea (Pays de Galles) doublait l’avantage pour l’Irlande qui menait 2-0.

A la 69e minute, le milieu de terrain arménien du « Columbus Crew », Lucas Zelarayan était remplacé par le joueur du club polonais de « Pogon », Vahan Bichakhchyan. L’entrée de ce dernier dynamisait l’attaque de l’Arménie.



Après le tir de Vahan Bichakhchyan à la 71e minute, le poteau sauvait l’Irlande et son gardien Gavin Bazunu. Mais l’équipe arménienne poursuivait ses attaques. Et Artak Dashyan (32 ans) le joueur du champion d’Arménie Pyunik Erévan marquait pour l’Arménie en trompant le gardien irlandais d’un tir lointain et puissant.

Deux minutes plus tard, le milieu de terrain Eduard Spertsyan (22 ans) qui évolue au club russe de Krasnodar profitait d’une erreur des défenseurs adverses et marquait le deuxième but de l’Arménie qui parvenait à égalité (2-2).



Mais à un but de l’exploit, à la 89e minute, le sort n’épargnait pas l’Arménie. L’arbitre faisait appel à la VAR et accordait un penalty sur une main d’Artak Dashyan dans la surface de réparation de l’Arménie. Suite à la protestation des joueurs Arméniens Hovhannes Hambardumyan et Artak Dashyan, l’arbitre leur montrait le carton rouge et les excluait. Le penalty réussi par Robert Brady donnait l’avantage à l’Irlande (3-2). L’Arménie était ainsi défaite de justesse et dans des conditions discutables non sans avoir tenu tête héroïquement à l’Irlande. L’Arménie a probablement été une nouvelle fois victime d’un arbitrage défavorable...

Dans le premier groupe de la ligue B de la Ligue des Nations, l’Arménie termine dernière avec 3 points. Elle est reléguée en ligue C. L’Irlande est avant-dernière avec 7 points.

L’Ecosse qui fit match nul (0-0) face à l’Ukraine, termine à la première place avec 13 points et monte en ligue A. L’Ukraine est deuxième avec 11 points.

Après cette nouvelle défaite de l’Arménie et la relégation en ligue C, l’entraîneur national arménien Joachin Caparros pourra-t-il rester à la tête de la sélection d’Arménie ? Réponse dans quelques jours.

Krikor Amirzayan