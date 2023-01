L’ambassade de Russie en Arménie a publié un communiqué à l’occasion du deuxième anniversaire de la guerre des 44 jours en Artsakh.

« En ce jour de commémoration du début des événements tragiques de 2020, avec le peuple arménien, nous pleurons la mémoire des morts, exprimons nos condoléances à leurs familles, et souhaitons santé et rétablissement aux blessés. La Russie a pris et continuera à prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en œuvre complète des accords trilatéraux conclus en 2020 et 2021 entre les dirigeants de la Russie, de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan. Nous sommes convaincus que tous les (...)