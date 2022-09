Les États-Unis soutiennent une interaction directe entre Erevan et Bakou

Les États-Unis estiment que l’interaction directe entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan est non seulement dans leur intérêt, mais également dans l’intérêt de la région et au-delà. Le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a déclaré lors d’un point de presse lundi.

Il a déclaré que pour les États-Unis, il était important de rapprocher les deux parties. « Bien sûr, le secrétaire d’État a eu des entretiens avec les deux dirigeants, mais il s’agissait de la première rencontre en face à face entre les deux ministres des Affaires étrangères depuis la dernière escalade (le 13 septembre) », a déclaré Price en commentant la rencontre d’Ararat Mirzoyan et de Jeyhun Bayramov. avec le secrétaire d’État américain Anthony Blinken à New York la semaine dernière.

Il a déclaré que le secrétaire d’État leur avait souligné l’importance de respecter le cessez-le-feu, de maintenir le calme, et a noté que Washington était attaché à un cessez-le-feu durable et à une résolution pacifique.

« Nous avons clairement indiqué aux deux ministres des Affaires étrangères que les États-Unis sont prêts à les soutenir bilatéralement, multilatéralement, avec des partenaires. Cela inclut également notre soutien aux efforts du président du Conseil européen, Charles Michel », a déclaré le porte-parole du département d’État.

Price a déclaré que Blinken avait suggéré que Mirzoyan et Bayramov échangent des idées sur la manière de faire avancer de manière significative le processus de paix avant la fin du mois.

« Nous sommes en communication constante avec les parties depuis un certain temps. Nous appelons l’Azerbaïdjan à ramener les troupes à leurs positions d’origine. Nous appelons au retrait des forces armées et travaillons à résoudre tous les problèmes en suspens entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan par le biais de pourparlers de paix. » dit Price.

Il a souligné que Washington ne considère pas l’usage de la force comme une ligne de conduite acceptable.

« Nous l’avons dit clairement en privé. Nous l’avons également déclaré publiquement, et nous sommes heureux que notre engagement continu avec les deux pays, y compris à un niveau élevé la semaine dernière à New York, ait aidé à arrêter les combats. Nous continuerons à nous engager et à encourager les actions nécessaires pour parvenir à une paix durable, car il ne peut y avoir de solution militaire à ce conflit », a déclaré le responsable du département d’État. »Les États-Unis continueront à maintenir des contacts réguliers avec les responsables arméniens et azerbaïdjanais pour résoudre la situation de conflit", a-t-il déclaré.