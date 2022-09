Baroud d’horreur…

Le 14 août, une puissante déflagration secouait le centre de Erevan, dont le ciel d’abord rougeoyant, s’obscurcit soudain, envahi par d’épaisses fumées. Le ballet incessant des camions de pompiers qui, toutes sirènes hurlantes, fonçaient dans les rues de la capitale arménienne pour atteindre le marché de Surmalu, le lieu de l’explosion où s’était déclaré un énorme incendie ravageant les fragiles bâtisses de ce grand centre commercial ouvert, puis celui des ambulances transportant vers différents hôpitaux les très nombreux blessés extraits du brasier où les secouristes s’activaient à chercher des rescapés, ajouteront à la psychose d’une population qui ne peut s’empêcher de penser qu’elle a été rattrapée par cette guerre dont l’Azerbaïdjan ne cesse d’agiter la menace, depuis sa victoire au Karabagh à l’automne 2020. Une dizaine de jours avant, les forces azéries n’avaient-elles pas lancé une nouvelle offensive, la plus violente depuis la guerre de 44 jours, faisant trois morts autour du corridor de Latchine, aux portes du Haut-Karabagh, où, malgré une trêve ponctuelle, la tension restait vive ?

Vite dissipée, la crainte d’une attaque directe de l’ennemi azéri laissait la place aux spéculations sur une éventuelle attaque terroriste, quels qu’en seraient les auteurs ou inspirateurs – agents turco-azéris, américains ou pourquoi pas les alliés russes, qui voudraient semer le chaos pour contraindre les Arméniens à conclure à n’importe quel prix une paix avec les Azéris - hypothèse tenace dans ce contexte délétère en dépit des déclarations des autorités arméniennes qui privilégient rapidement la piste du tragique accident. Cette piste s’imposera finalement au fil de l’enquête : cette tragédie, qui a fait 16 morts et des dizaines de blessés, valant à l’Arménie les condoléances de différents pays, dont la Turquie, était due à un « banal » accident, à la négligence fatale d’un grossiste local qui avait entreposé dans un bâtiment du marché des feux d’artifice et autres accessoires et matériels pyrotechniques au mépris des normes de sécurité.

Cruelle ironie pour cette Arménie encore traumatisée par une défaite dont elle est loin d’avoir soldé les comptes ! Les instruments de la fête eux-mêmes, ces auxiliaires si pacifiques des grands moments de liesse que sont les feux d’artifice, s’étaient mués en armes léthales, qui se retournaient contre elle, zébrant de leur funestes éclairs polychromes les cieux qui s’assombrissent devant elle, comme pour lui signifier que les temps heureux sont bien révolus. Les Arméniens n’avaient déjà pas le cœur à la fête, et ce baroud d’horreur de Surmalu se présentait comme un mauvais présage à l’approche des célébrations du 32e anniversaire, le 21 septembre, d’une indépendance ouvertement menacée par l’Azerbaïdjan… et de la commémoration, le 27 septembre, du 2e anniversaire de la 2e guerre du Karabagh !

La joie n’est qu’artifice, reste le feu, le feu ennemi sous lequel seront prises du 13 au 15 septembre, soit un mois plus tard, jour pour jour, les localités arméniennes des zones frontalières de l’Azerbaïdjan, dont les forces lancent une offensive plus violente encore, faisant plus de deux cents morts, dont au moins 150 dans les rangs arméniens. S’alignant sur la version de Bakou, comme à l’accoutumée, la Turquie met en cause les « provocations arméniennes », défendant avec une mauvaise foi évidente son allié azéri, pourtant désigné, à commencer par les Etats-Unis, comme le responsable de cette nouvelle escalade de tensions gagnant cette fois le territoire souverain de l’Arménie. La position de la Turquie qui, loin d’user de son influence sur Bakou pour calmer ses ardeurs guerrières, semble au contraire les attiser, au mépris de ses engagements proclamés au service du dialogue et de la paix dans la région, n’en rend que plus cyniques les condoléances que s’était empressé d’adresser Ankara aux Arméniens alors que le tout premier bilan de la tragédie de Surmalu ne faisait état que d’un mort ; un geste qui se voulait de bonne volonté, tout comme les condoléances, plus cyniques encore, qu’Erdogan avait adressées il y a une dizaine d’années le 24 avril pour l’anniversaire d’un génocide que la Turquie refuse toujours de reconnaître, condoléances ne valant pas bien sûr repentance et reconnaissance de la responsabilité turque dans les crimes de masse perpétrés sur les Arméniens par les autorités ottomanes en 1915.

Mais peut-on croire à quelque bonne volonté de la part d’Erdogan, alors que la situation nouvelle créée par la guerre en Ukraine lui donne toute latitude pour imposer, sous les dehors d’un pacificateur désormais, les conditions qu’il a posées par la force des armes, en mettant à profit l’extrême polarisation d’un continent européen ramené aux temps incertains et menaçants de la guerre froide ? Si la Turquie se sent parfaitement à l’aise dans ce jeu d’équilibriste entre la Russie et l’Occident auquel elle est rodée depuis l’époque kémaliste, et dont la guerre en Ukraine lui fournit l’occasion de tirer tous les avantages, et d’en faire profiter son allié azéri, également courtisé par l’un et l’autre camps, l’Arménie pour sa part, en subit tous les effets délétères. La compétition, ouverte désormais, dans laquelle sont engagés la Russie et l’Occident au Sud du Caucase, loin d’élargir la marge de manœuvre de l’Arménie, la soumet à une double pression, contrariant ses espoirs de parvenir à un règlement juste et durable du problème du Karabagh dont Bakou, comme Ankara, estiment qu’il a été réglé par la victoire militaire de l’automne 2020.

Alors que l’Azerbaïdjan, de même qu’il avait mis à profit la guerre mondiale contre la pandémie de covid pour déclarer la guerre aux Arméniens il y a deux ans, se sert délibérément de la guerre en Ukraine et des déboires qu’y rencontre une armée russe encore garante de la paix au Karabagh pour pousser son avantage militaire sur Erevan et l’amener à capituler complètement, l’Arménie, faute d’un réel soutien de son allié russe et de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC, alliance militaire composée de la Russie, de la Biélorussie, de l’Arménie, du Kazakhstan, du Kirghizstan et du Tadjikistan) qu’il dirige, ne peut qu’en appeler au Groupe de Minsk de l’OSCE, considéré comme caduc par Bakou. Mais même si les Etats-Unis viennent de nommer un nouveau co-président à sa tête, ce format de négociations, sous la conduite d’une troïka composée de co-présidents américain, russe et français, semble obsolète, à l’heure d’une guerre en Ukraine qui compromet toute perspective de collaboration entre les Occidentaux et la Russie.

La reprise en main par l’Europe, la « récupération », selon Moscou, du processus de dialogue, jusque-là piloté par le seul Kremlin, entre l’Arménie et de l’Azerbaïdjan, dont les dirigeants, Pachinian et Aliev, se sont rencontrés à quatre reprises en huit mois, dont la dernière fois le 31 juillet à Bruxelles, sous l’égide du président du Conseil européen Charles Michel, semble confirmer l’impression que deux processus parallèles se font concurrence au Sud Caucase, affichant des principes et intérêts antagonistes, mais convergeant au seul bénéfice des intérêts turco-azéris. C’est à qui parviendra le plus vite à faire capituler les Arméniens, soit à les amener à renoncer au Karabagh, pour le moins, sur fonds de provocations militaires azéries accrues, qui font monter la pression non sans jeter au passage le discrédit sur les capacités de la Russie à garantir la paix dans la région. C’est à qui se donnera le meilleur rôle, en faisant passer l’autre pour l’exécuteur des basses œuvres communes, la Russie accusant par exemple les Occidentaux de mettre à profit la guerre en Ukraine pour intervenir dans la région au nom de leurs seuls intérêts géopolitiques, les Américains accusant les Russes d’y attiser les tensions, pour détourner l’attention de la guerre en Ukraine. Si tel était en tout cas l’un des objectifs de la Russie, l’Ukraine n’a pas à s’en inquiéter, tant elle peut compter sur le soutien constant des Occidentaux dont le moins que l’on puisse dire est qu’ils n’ont guère déployé d’efforts en revanche pour protéger les Arméniens de l’agression azérie, hier comme aujourd’hui.

Dans ce contexte, l’Arménie serait bien en peine de jouer l’Occident qui, en dépit de la visite remarquée, le 18 septembre, à Erevan, de la présidente de la Chambre des représentants américains Nancy Pelosi, qui lui apportait le soutien de l’Amérique en désignant clairement Bakou comme l’agresseur, ne saurait lui offrir des garanties fermes de sécurité face aux menaces de la Turquie atlantiste et de son allié azéri, contre la Russie, qui y entretient sa principale base militaire au sud du Caucase et à laquelle elle est liée par des accords de défense, et inversement d’ailleurs ; il manque pour cela à l’Arménie des arguments de poids, mis à part son bon droit, et le lourd passif d’une Histoire marquée par le génocide dont Aliev réveille le spectre par sa politique belliqueuse et haineuse à l’encontre des Arméniens, qu’il assumait sans vergogne le 21 septembre encore, exaltant depuis Latchin un recours à la force dont il faudrait se montrer « fier » dès lors qu’il sert à « libérer des territoires », sans que cela paraisse indigner l’Europe, dont la présidente Ursula von der Layen croyait bon, lors d’un voyage à Bakou, de flatter ce « partenaire fiable » pour lui commander du gaz . Des arguments que l’Arménie, si elle ne veut plus être prise entre ces deux feux, occidentaux et russe, et sous la mitraille de l’alliance turco-azérie, qui menace de s’insinuer dans le vide laissé dans la région par la Russie et que l’Occident ne saurait combler, doit plus que jamais faire valoir sur la scène internationale, à commencer par l’Onu, dont le Conseil de sécurité, à l’appel du président Macron, s’était décidé à inscrire à son ordre du jour les graves provocations militaires de Bakou le 15 septembre, auxquelles une trêve fragile, fruit d’initiatives américaine et internationale mettait fin le même jour.

Garo Ulubeyan