Une école maternelle rénovée par un programme d’efficacité énergétique inaugurée à Erévan

Une école maternelle avec 18 classes en cours de rénovation majeure dans le cadre du programme d’efficacité énergétique d’Erevan a été mis en service, rapporte la municipalité d’Erevan.

Le maire d’Erevan, Hrachya Sargsyan, s’est rendu sur place pour voir les conditions créées pour les enfants de l’école maternelle. Il était accompagné du chef de la délégation de l’Union européenne en Arménie, l’ambassadrice Andrea Victorin et des représentants d’autres structures de soutien et partenaires du projet.

L’école maternelle n°49, construite dans les années 80, n’avait jamais été rénovée. Le projet lancé fin 2020 a fondamentalement changé l’environnement et les conditions de construction. Non seulement des conditions d’économes en énergie, lumineuses, colorées, mais aussi sûres ont été créées pour environ 270 enfants de la maternelle. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan