Vardavar sera célébrée dans la réserve-musée historique et culturelle « GARNI »

Vardavar (Fête de la Rose) qui est l’une des principales fêtes de l’Église apostolique arménienne marquant la Transfiguration de Jésus-Christ est une ancienne fête païenne où la population se jettent de l’eau en signe de purification, de guérison et de bonheur.

Partout en Arménie -et en diaspora- les Arméniens célèbreront le Vardavar. Dimanche 24 juillet, dans la réserve-musée historique et culturelle du temple de Garni, avec le soutien de la municipalité de Garni et de l’administration régionale de la région de Kotayk, la fête de la transfiguration du Christ, Vardavar, sera également célébré.

Pendant la manifestation de 12h00 à 16h00, l’entrée à la réserve-musée historique et culturelle Garni sera gratuite.

Krikor Amirzayan